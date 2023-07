Justiça anula casamento de Maira Cardi e Arthur Aguiar

A influenciadora armou um casamento surpresa com o ator em 2017 e de acordo com Fábia Oliveira o MPSP propôs a anulação da união

Viiish, então Maira Cardi nunca foi casada? A ex-BBB e coach da alimentação conseguiu anular o seu casamento com Arthur Aguiar perante a Justiça. De acordo com Fábia Oliveira, o Ministério Público de São Paulo já estava de olho na união dos dois há tempos, afinal ela aconteceu de forma desprevenida e surpresa em 2017. Na época ela ainda era casada com Egil Greto Guarize.

A ex-BBB ainda justificou que nunca teve conhecimento da sua união com Egil Greto. O casamento aconteceu em 2014 e ele não tinha o conhecimento de que o casamento nos Estado Unidos seria válido no Brasil.

O pedido foi julgado procedente pela Justiça paulista nesta terça (11). Agora, Maira se prepara para o seu casamento com Thiago Nigro.