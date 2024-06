Junto com Boca Rosa, Anitta desabafa: “Eu não quero ser a maior nem a melhor, eu quero ser feliz”

Minha gente, mais cedo contei para vocês sobre a participação da cantora Anitta no quadro “No Corre da Make”, que é apresentado pela influenciadora Bianca Andrade, onde ela falou sobre a pressão que sofreu ao manifestar suas opiniões políticas publicamente.

Porém, outro assunto, que chamou bastante a atenção durante esse bate-papo, foi as mudanças que Anitta aderiu em seu método de trabalho, que fizeram com que a cantora não fosse mais escrava de sua própria carreira.

“Teve um momento na minha vida onde eu só trabalhei. Acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Antes eu queria ser a melhor, a maior. Hoje em dia eu não quero ser a maior nem a melhor, eu quero ser feliz”, iniciou Anitta, que explicou: “Eu não tô mais disposta a fazer as coisas que necessitam ser feitas para estar no topo. Estar no topo implica e exige várias coisas de mim que eu não estou mais disposta a fazer. Para ser a artista mais falada, eu tenho que ficar mostrando 24 horas o meu dia no Instagram. Então eu não vou ser a mais falada, porque eu não quero mais mostrar 24 horas do meu dia no meu Instagram”.