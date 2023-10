Junior Lima revela como descobriu sobre a separação de Sandy e Lucas Lima 

O irmão da cantora afirma que foi informado sobre o término pessoalmente, por ambas as partes do antigo casal.

Minha gente, já faz cerca de um mês que os músicos Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim de seu casamento, porém, até agora muitos fãs, inclusive eu, não superaram essa separação e continuam buscando informação sobre o caso para tentar entender se uma vez por todas que tudo acabou.

Em entrevista ao jornalista Hugo Gloss, o irmão da cantora, com quem ela já fez uma dupla no passado, Junior Lima, revelou como descobriu sobre o fim do casamento da irmã e ressaltou a sua admiração pela maturidade do ex-casal.

“Eu não recebi [a notícia], obviamente, pela imprensa, né? Então, a gente conversou, os dois conversaram comigo. [Eles falaram]: ‘Olha, a gente tem uma coisa pra te contar’”, iniciou o irmão de Sandy, que continuou: “Existe uma maturidade tão grande, que eu admirei muito assim, a abordagem deles para isso. Que é uma coisa que pode acontecer com todo mundo e é normal [a separação]”.

Por fim, Junior garantiu que ao longo do relacionamento de Sandy com Lucas, ele já presenciou diversas versões do casal, afirmando que essa é só mais uma delas.

“Eles viveram um relacionamento de tanto tempo, tão longo. Quando eles começaram, eles eram pessoas completamente diferentes. Nós somos tantas versões de nós mesmos ao longo da vida. Então eu já vi várias versões do casal, e aí, acho que agora é uma nova”, concluiu.