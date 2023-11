Junior fala sobre a decisão de preservar a imagem dos filhos: “Já não é uma vida normal, né?”

O artista conversou com o podcast de Fê Paes Leme e Gio Ewbank, Quem Pode, Pod, e disse que a família é de famosos, mas ele tenta proporcionar a normalidade

Junior contou detalhes sobre sua carreira solo no Quem Pode, Pod, mas não deixou de lado os filhos que estiveram na roda do assunto junto com Gio e Fê. O artista disse que sua família já é famosa,mas ele tenta deixar os filhos cientes da vida real e normal que as pessoas levam.

“Como a gente teve essa coisa de sensação de invasão [de ser exposto] desde muito cedo na vida, gerou na gente um reflexo do que a gente [nele e na irmã, Sandy] viveu junto mesmo. Eu sinto que, poxa, não precisa. Eu já tenho o meu trabalho e ele não tem nada a ver com isso. Deixa o moleque. Se ele puder ter a sensação de normalidade o máximo possível, eu acho mais legal se eu puder proporcionar isso para eles. Já não é uma vida normal, né? O pai é famoso, mamãe também é famosa, Dinda, Dindo, os avós…”, contou ele.

Ele ainda completa: “Otto é musical, mas ele deu uma desencanada. Ele era viciado em bateria, guitarrinha, hoje em dia ele canta, ele fica cantarolando, mas deu uma largada. E eu não fico botando pilha. A música é muito presente na casa. A Lara fica o tempo todo dançando. Eu sento no piano e ela quer tocar. Não tenho nenhuma expectativa com isso. Eu já refleti sobre isso. Eu tenho para mim que se acontecer isso, eu pretendo aconselha-lo a esperar. Legal, sente que é isso que quer fazer? Vai estudar, vai se preparar. Tem tanta coisa para fazer antes de começar a ir para o mundo. Se um dia continuar com essa ideia e sentir que está pronto, aí a gente pensa nisso”, contou.