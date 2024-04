Juninho se pronuncia sobre desabafo de Babu Santana: “Jamais imaginei”

Babu Santana foi o convidado da vez para tomar café com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’. Acontece que o ator fez um desabafo sobre Juninho, ex-participante do BBB 24, que foi eliminado após se envolver em uma polêmica com Alane e Beatriz. Babu defendeu Juninho e acabou ganhando um agradecimento do próprio em suas redes sociais.

“Foi estranho ver uma pessoa que tenho um carinho se pronunciado em um assunto tão importante na minha vida. Jamais imaginei que o Babu pudesse contribuir ativamente com essas falas corajosas, com esse posicionamento corajoso. Ele foi o único que teve a coragem de se colocar de uma maneira tão importante dentro da situação, em um momento adequado para dar a devida a visibilidade que o assunto merece”, disse Juninho.

Em seu pronunciamento, o motoboy reforçou que não houve crime e que as filmagens do BBB 24 comprovam suas falas. Ele também aproveitou para deixar um alerta aos seus seguidores: “Várias pessoas pretas passam por esse tipo de situação, mas a grande maioria delas não têm vídeos que possam comprovar que não houve nenhum tipo de atitude que possa prejudicá-la”.