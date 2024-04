Juninho, do BBB 24, volta a ser motoboy e surpreende seguidores

Juninho do BBB 24 voltou a fazer entregas como motoboy e surpreendeu a web. Com pouco mais de 200 mil seguidores, o ex-brother usou suas redes sociais para contar que voltou a trabalhar com entregas desde o fim do reality.

Juninho publicou um vídeo em que aparece saindo de casa com um capacete. “Alguém: nossa, depois que saiu do BBB, sumiu! Ficou rico?”. “Eu: Aham, vou ali fazer umas entregas e volto para a gente conversar”, brincou o ex-brother.

Na legenda do vídeo, o ex-BBB escreveu: “Segundou com verdades hahaha. Mas se for da sua vontade, Deus, SEU FILHO ESTÁ PRONTO! Enquanto isso, partiu entregas”.

“Pensei que o Instagram estava louco. Do nada recebi uma notificação. A coisa ganhou uma proporção: a minha volta ao trabalho. Gente, nunca foi diferente. Para botar a cara lá no BBB, tive que ter coragem. E para voltar a trabalhar, algo que eu já fazia, gosto e amo, que é andar de moto, não é fácil. Mas eu gosto. Fico muito feliz, é uma profissão honrada e honesta”, finalizou ele.