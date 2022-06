Mais que amigas, friends! Juma salva Muda de sequestro

Fim de Levi está próximo e vilão será comido por piranhas

Amigo que é amigo não abandona nem nas horas difíceis e Juma, Alanis Guillen, vai demonstrar total apoio a sua best friend, Muda, Bella Campos. Levi, Leandro Lima, vai tentar sequestrar a moça da região do Pantanal, mas vai acabar na mira da espingarda da mulher onça, que vai defender sua amiga com unhas e dentes.

Não pensem que dessa vez Juma não vai acertar o tiro, porque a gatinha vai acertar Levi em cheio para defender sua amiga. Ferido, o boiadeiro vai cair em um rio cheio de piranhas e será o seu trágico fim, comido por piranhas.

Na sexta (03) já podemos ver o vilão fora de si e fora de controle, dando um tiro em Alcides, Juliano Cazarré, para fugir para a tapera de Juma, atrás de sua amada, personagem de Bella Campos.

O farsante fica ainda mais louco quando descobre que o amor de sua vida não tem intenção de fugir com ele, era tudo uma mentirinha de Muda. O personagem de Leandro Lima ficará possesso e cheio de raiva, colocando uma faca no pescoço da garota e obrigando ela a entrar no barco para dar início a fuga da região.

Juma aparece em cena e obriga o vilão a largar sua amiga de uma vez por todas, conseguindo jogar a arma dele no chão e desafiando-o a pegá-la, basta um momento de deslize para que a filha de Marruá consiga tirar a amiga das mãos do vilão.

Levi não tem escolha senão fugir sozinho e no caminho acaba tendo uma discussão com Tibério, Guito, e Trindade, Gabriel Sater, mas o vilão não se renderá e seu fim está mais que certo. Ele perde o equilíbrio do barco e cai no rio, sendo devorado por piranhas. Pai amado!