Juma ameaça Zé Lucas de morte caso ele mate boi Marruá

Trindade, que tem pacto com o diabo, diz que Zé só pode provar ser um Leôncio com o boi Marruá

Pega foooogo cabaré! Pantanal vai deixar a gente de cabelo em pé (mais uma vez). Já contei para vocês que Juma, Alanis Guillen, não está gostando nada de morar na casa do sogro, Zé Leôncio, Marcos Palmeira, mas a situação vai ficar ainda pior depois de algumas brigas com Jove, Jesuíta Barbosa. José Lucas, Irandhir Santos, vai até tentar se aproximar da garota, mas vai receber a versão nervosinha da mulher ronca.

Queria Juma e recebeu a mulher armada, aí sim hein, Juma! O duelo entre os dois deve acontecer nos capítulos que vão ao ar a partir do dia 6 de junho, e tudo tem início com a saída de Jove em comitiva. José Lucas ficará animado com a ideia de ser um Leôncio, mas em conversa com Trindade, Gabriel Sater, o homem que tem pacto com o diabo explica que isso só será provado se ele encontrar um boi Marruá.

Muda, Bella Campos, sai pelas matas para ajudar Zé Lucas a encontrar o tal boi, depois de se compadecer diante a causa. Não demora muito para os dois encontrarem o boi e ficarem cara a cara com o animal. O personagem de Zé decide matar o boi, mas não esperava que encontrasse Juma no seu caminho.

A mulher onça ameaça matá-lo caso ele tente atirar no boi de sua família. O personagem de Irandhir fica visivelmente assustado com a situação que se encontra e tenta acalmar Juma levando ela para a tapera para que possa conversar com mais calma.

Será que a fera vai ficar mansa? Eu duvido muito, porque conheço o sangue Marruá.