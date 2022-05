Velho do Rio pede neto a Juma depois da mulher onça tentar matar Jove

Juma volta a morar na tapera com Jove e cenas de amor entre os dois estão próximas

Eita, meus amores Pantanal vai se encher de enigmas nesta semana. Na última semana vimos Juma, Alanis Guillen, reafirmar que não queria ter filho, porque foi criada no meio de muita tragédia, principalmente sua mãe, Maria Marruá, sofrendo tudo que sofreu com a perda dos filhos. A história vai mudar e ganhar uma nova vertente com um pedido especial do Velho do Rio, Osmar Prado.

A entidade do Pantanal vai pedir para a menina um neto justo no momento mais difícil da relação entre a mulher onça e Jove, Jesuíta Barbosa. Vale lembrar que a menina vai fugir da casa do sogro, Zé Leôncio, Marcos Palmeira, porque não consegue conviver com as pessoas. A filha de Marruá volta para a tapera, mas Jove a convence a voltar para casa.

Juma e Jove voltam a morar na tapera da família Marruá (Foto: Reprodução)

A oncinha vai prometer para o amado que vai tentar se adaptar a casa e aos novos costumes, mas a situação ainda vai ser caótica. A pessoa que vai ajudar Jove nessa história será o Velho do rio, que, com jeitinho, fala sobre seu desejo de ter um neto, fruto da relação de Juma e o carioca.

Tudo isso acontece, porque a situação entre os dois fica tão caótica que Juma tenta dar um tiro no filho de Zé Leôncio. A menina erra o tiro, e volta para a tapera sem chance de voltar para casa.

A menina onça vai se sentir tocada pela conversa com a entidade e vai contar para Jove sobre a pauta tratada, os dois vão se entender quase que na mesma hora, decidindo que Jove voltaria para Tapera e viveria com Juma, a vida de casal, né minha gente?!

O que a gente está esperando é a cena que os dois fazem amor, espero isso desde o primeiro dia da trama. Esse capítulo está próximo, então não vamos sair de perto da TV.