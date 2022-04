Pantanal: Jove leva Juma no papinho galanteador

Filho de José Leôncio vai até a tapera para conversar com sua salvadora e joga investidas sinceras

Olha ela! Pantanal mais uma vez me arrancando suspiros. Já sabemos que Jove, Jesuíta Barbosa, não obteve sucesso ao tentar uma aproximação com Juma, Alanis Guillen, mas agora ele finalmente vai conseguir se aproximar do seu pai romântico, garantindo até uma visita a tapera da moça. Quem te viu, quem te vê, hein?

Para mostrar que o filho de José Leôncio, Marcos Palmeira, é brasileiro e não desiste nunca do que quer, ele vai até a casa de Juma acompanhado pelo Velho do Rio, Osmar Prado, novamente. Ao perceber que a moça não está lá ele se esconde para tentar tirar uma foto.

Assim que ela chega em casa, ela escuta o clique da máquina e questiona: “quem tá aí?”. Jove responde com cautela: “Não se assuste, Juma. Sou eu. E, pelo amor de Deus, não me aponte essa arma… Eu venho em paz. O Velho me trouxe até aqui, pra falar com você”.

Juma e Jove se reaproximam após filho de José Leôncio invadir tapera (Foto: Reprodução)

Juma questionará o rapaz sobre o que ele tanto quer em sua casa e ele responderá em tom romântico que algo puxa ele para a tapera que ela mora. Claro, que ela não aceitará esse papo furado e dirá que lá não tem nada do que ele procura.

Jove investe ainda mais: “Tem. A pessoa mais fascinante que eu já vi em toda a minha vida. A verdade é que desde que abri os olhos e vi o seu rosto diante do meu, Juma, eu não consigo pensar em mais nada… E em mais ninguém”, se declara para a moça.

A filha de Maria Marruá mandará Jove embora mais uma vez, não querendo a presença do rapaz junto dela na tapera, mas ele insiste querer a atenção da moça e em querer conhecê-la melhor. Não demora muito para Juma questionar o interesse do moço nela.

“Porque eu devo minha vida a você. Porque eu gosto de você. Precisa de motivo maior? O Velho deve ter me trazido até aqui por algum motivo. Você não acha?”, responderá Jove.

Depois de muita insistência a jovem se deixa levar pelo papo do filho de José Leôncio e acaba o convidando para ir a tapera mais vezes. “Pode vim quando quisé”, dirá Juma com a cara amarrada que a gente já conhece e ama.

Esse casal tá de matar, estou ansiosa para ver eles juntos logo.