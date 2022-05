Pantanal: Juma e Jove pegam fogo em cena de banho

A recém chegada no Rio de Janeiro tomará boas aulas de safadeza com seu amado

Aposto que se os peões do Pantanal, amigos de José Leôncio, Marcos Palmeira, vissem a cena que Jove, Jesuíta Barbosa, vai viver como Juma, Alanis Guillen, na mansão da família no Rio, não zombaria mais da sua “masculinidade”. A recém chegada na casa da família do amado vai tomar boas aulas de safadeza com o garoto, que não deixa a mulher onça em paz.

Os dois chegaram a tomar banho de banheira juntos e promete ser uma cena quente, composta de tudo aquilo que a gente queria. No capítulo que vai ao ar nesta sexta (06) Jove volta para o Rio de Janeiro e leva Juma com ele. o chegar na casa de Mariana, Selma Egrei, ela fica intrigada com uma piscina. Afinal de contas, em toda sua vida ela só viu rio.

Juma e Jove viajam juntos para o Rio de Janeiro depois de Jove ser expulso de casa (Foto: Reprodução)

A garota vai ficar incomodada com a falta de bichos no local, mas não demora muito a se acostumar e até chega a tomar seu primeiro banho de chuveiro. E não para por aí, porque os dois protagonizarão cenas quentíssimas na banheira da mansão.

O filho de José Leôncio não está nem aí para o barraco que sabe que sua mãe, Madeleine, Karine Teles, é capaz de fazer e parte para cima da moça como se não houvesse ninguém em casa.

Finalmente os dois poderão colocar em prática a paixão que sentem um pelo outro.