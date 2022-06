Jove e Juma terminam por causa de fofoca de Velho do Rio

Personagem de Osmar Prado vai contar para o neto que a Juma e Zé Lucas se aproximaram em caçada de bois Marruás

Meu coração está despedaçado, dilacerado e sem indícios de voltar ao normal depois dessa bomba que me afetou. José Lucas, Irandhir Santos, não brinca em serviço quando o assunto é infernizar a vida do nosso casal predileto do Pantanal. De acordo com os jornalistas Fernanda Lopes, Danielle Amorim e Guilherme Machado, o personagem vai chegar ao ponto de fazer Jove, Jesuíta Barbosa, dar um tempo de Juma, Alanis Guillen. Tô respirando com a ajuda de aparelhos.

O relacionamento dos dois já não andava muito bem, mas agora vai chegar ao ponto mais crítico. Jove segue com a ideia de ser peão e provar que tem o sangue de Zé Leôncio, Marcos Palmeira, correndo em suas veias, mas a mulher onça não se acostuma com a casa do sogro e bate o pé em voltar para a tapera.

Claro que a gente sabe que tem uma pressão muito forte dos personagem para Juma ficar e dar um neto para Leôncio, mas a menina só quer a paz de voltar a morar na tapera. Essa vai ser a isca para José Lucas tirar a paz do casal, sendo responsável pela separação dos dois.

Embate entre Juma e Zé Lucas acontece em caçada de bois (Foto: Reprodução)

Tudo isso acontece por causa do Velho do rio, Osmar Prado, que ataca de fofoqueiro e conta para o neto que Juma estava se engraçando com Zé Lucas em uma caçada de bois Marruás, o que não passa de uma mentira, porque Juma só estaria protegendo os animais da caçada de Zé.

Jove ficará tomado pelo ciúme e decide dar uma tempo para Juma, terminando o namoro, focando toda sua atenção em se tornar um peão de respeito que dá orgulho ao pai. Assim meu coração não aguenta.