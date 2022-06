“Nordestinos também cantam rap, funk, hip hop”, dispara Juliette para haters

Influenciadora apareceu nos stories para falar sobre comentários xenofóbicos que recebia em seus trabalhos

Minha gente, desde o BBB essa história, parem de perseguição e entendam que o Nordeste faz parte do Brasil, pelo amor de Deus! Juliette apareceu ontem para colocar a boca no trombone diante aos comentários xenofóbicos que recebe dos haters em seus trabalhos, como publicidade com grandes marcas e suas músicas.

“Tem uns hater tão escroto que eu fico sem acreditar, juro que eu não fico triste, uns eu fico rindo e outros eu fico irritada, principalmente os xenofóbicos. Umas coisas bizarras, vão escutar sotaque nordestino em publicidade sim! Nós somos múltiplos, nós consumimos além do forró, então amor, beijo de luz”, disse Juliette.

Juliette desabafou nos stories sobre alguns comentários que recebe, alguns sobre seu sotaque: “Alguns eu fico rindo e outros eu fico irritada mesmo”. 🗣 pic.twitter.com/UeKcA4WPqv — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 10, 2022

Entenderam o recado? Juliette está pronta para atacar! Recebem esse rajadão do nordeste e aprendam a respeitar as pluralidades do Brasil.