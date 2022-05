Após participar de DVD de Claudia Leitte, Juliette é trolada por fãs sobre aniversário de Ivete Sangalo

A coitada da vencedora do ‘BBB21’ foi trolada pelos cactos em aeroporto

Juliette é muito amada pelos seus fãs, os Cactos, né? Então a permissão para “trola-la” é só deles e de mais ninguém! E foi isso que eles fizeram nesta quarta-feira, (25), quando a campeã do ‘BBB21’ chegou para gravar o “Prainha da Claudinha”, da cantora Claudia Leitte.

Ao receberem a ex-BBB no aeroporto, os fãs brincaram: “Você vai para o aniversário da Ivete, Ju?”. Juliette respondeu que queria, mas que infelizmente não ia dar. Uma fã continuou a trolagem e disse que a cantora tinha sido confirmada no show de comemoração dos 50 anos de Veveta na sexta-feira no Instagram “Juazeiro do Norte”. Criativos né? Ju ficou em dúvida e perguntou para sua assessora se ia mesmo, que negou. Por fim, Ju lamentou e disse que queria muito ir mesmo.

A pobi da Juliette sendo trollada pelos cactos 🗣🆘️



pic.twitter.com/DjSLJ1J479 — Central Reality (@centralreality) May 25, 2022

Juliette arrasou na gravação do DVD de Claudia Leitte e cantou a música “Dengo Meu” ao lado dela e de Lucy Alves. Foi lindo e estou aguardando ansiosa para assistir a tudo!

https://twitter.com/rafsgodoi/status/1529577944007548928

https://twitter.com/centralreality/status/1529546587315257345