Juliette se irrita com fãs após acusações de preferência: “Bora parar”

Ex-BBB mandou o recado de forma direta para os cactos

Depois de ser acusada de interagir mais com um grupo de fãs que com outro, Juliette precisou ir às redes sociais se pronunciar, afinal, como sabemos, os cactos são fãs muito agitados e já aprontaram muita coisa por aí. Ju negou as acusações e se defendeu do que diziam, acalmando os nervos dos fãs.

“Bora parar? Quando eu falo da interação com fãs mais engajados, falo de Twitter, direct, marcações. Não existe favoritismo”, explicou.

Juliette ainda escreveu em seu Twitter que não existe favoritismo entre os fãs e ainda disse que a briga entre eles a deixa muito triste.