Famosos ficam do lado de Juliette após comentário de Samantha Schmutz

Marina Ruy Barbosa, Pedro Sampaio e Carlinhos Brown são alguns dos artistas que usaram seu Twitter para demonstrar apoio a Juliette

Depois de um comentário carregado de problematização, questionando sobre Juliette ser ou não uma “artista”, acredito que Samantha Schmutz não vai dar uma bola a fora tão cedo. Afinal, grande parte dos seus colegas de profissão ficaram do lado da ex-BBB. Artista aclamada, ela!

Marina Ruy Barbosa usou os stories do Instagram para demonstrar o apoio à cantora e vencedora do BBB21. Além de usar a marca da ruivinha mais querida do Brasil, Ginger, Juliette pode contar com o apoio de Marina.

A Marina Ruy Barbosa falando “eu olhei e gritei artistaaaa” enquanto assiste a Juliette no TVZ. Morrendo com isso pic.twitter.com/Fru98iaTqK — titia ari (@arisuspensa) May 17, 2022

Outro famoso que utilizou seu Twitter para se posicionar de forma bem discreta, mas não menos importante, foi Carlinhos Brown.

Já dizia Chico Buarque:

“No anfiteatro, sob o céu de estrelas um concerto eu imagino. Onde, num relance, o tempo alcance a glória, e o artista, o infinito.” — Carlinhos Brown (@carlinhosbrown) May 17, 2022

Pedro Sampaio, que apresentava o TVZ ao lado da morena, não deixou de comentar sobre o caso, chamando Juliette de artista. Nada mais justo, né?

Acho essa discussão muito “século passado”, mas se fosse para tomar partido, estaria do lado de Juliette. Afinal, o que é ser um artista? Tomar partido das coisas é influenciar pessoas ao bem, mas acredito que Samantha não esteja pronta para esse debate.