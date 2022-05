BA-BA-DO! Juliette e Rodolffo tiveram affair após o ‘BBB21’ e o cantor revela: “Só assumo se viver 100% o relacionamento”

O cantor fez a revelação da ficada no canal do Matheus Mazzafera

E Matheus Mazzafera segue entregando absolutamente T-U-D-O! Nesta segunda-feira, (23), o youtuber soltou um vídeo bombástico com Rodolffo, da dupla com Israel e ex-BBB21. Qual a bomba? O cantor revelou que ficou com Juliette, após o reality show, acredita leitor(a)?

É que Matheus jogou o verde para colher maduro e… CONSEGUIU! O entrevistador perguntou se ele ficaria com a cantora de novo e Rodolffo deu uma risadinha e respondeu: “Talvez”. Ou seja, confirmou o que todos queríamos saber!

cadê os cactos pra saber dessa fofoca aqui 🤔 pic.twitter.com/enXHKcJ5nz — Fabi (@forcabeyovato) May 23, 2022

Matheus cutucou mais um pouco e perguntou porque eles não ficaram dentro do reality show, já que eles formavam um casal muito do bonitinho e, inclusive, foram bem shippados pelos telespectadores na época. “Da minha parte, quando eu fui entrar no BBB decidi que só ia viver um relacionamento lá dentro se fosse pra valer, não ia brincar com alguém, ficar por ficar, até porque, lá dentro, nem tem como, porque você vai acordar e a pessoa vai estar lá. Então, se você beijou num dia, eu ficaria super sem graça de levantar e não olhar na cara da pessoa. Se beijo, ia virar casal. Mas só faria isso se apaixonasse de verdade e acabou que não rolou. Se fosse pra achar alguém lá dentro, seria para o resto da vida”, explicou o ex marido de Rafa Kalimann.

Aliás, o cantor disse que pelo mesmo motivo de não ter ficado com a campeã da edição no programa é o motivo de ainda estar solteiro. Ele disse que só assumirá alguém nas redes sociais se ele estiver 100% no relacionamento e sentir que perdurará. ‘Tá errado? Jamais! Só acho que deveria ser com a Ju viu? E só para constar: a música “Sobre”, que eles gravaram juntos, é linda!

Lembrando que a Lene Sensitiva diz que os dois ainda viverão um romance, viu? Tomara…