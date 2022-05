Oi? Como assim??? Sensitiva diz que Juliette será presidente do Brasil e a cantora responde!

A cantora ficou pasma com a previsão e já avisou se poderá ser candidata

Minha gente, senta que lá vem história! A sensitiva Bianca Godói deu uma entrevista nesta quinta-feira, (12), para o site ‘Observatório da TV’ e revelou que Juliette poderá ser presidente do Brasil. Oi? Como assim?

“Tive uma informação que veio através do meu mentor espiritual que a Juliette vai ser presidente do Brasil, vai se envolver na política e possivelmente vai se tornar presidente, mas acredito que não vai ser na próxima eleição, mas sim em eleições futuras. Ela vai ser aconselhada e orientada por uma mulher famosa que é próxima a ela e vai tomar essa decisão de entrar para a política. No momento ainda não posso revelar o nome dessa mulher, porém quando eu tiver autorização do plano espiritual faço a revelação do seu nome”, revelou a moça. E claro que vai ser Anitta né?

E não é que Juliette já se posicionou? A vencedora do ‘BBB21’ comentou na publicação que o Instagram ‘Vem Me Buscar Hebe’ contou sobre a previsão e a noticia não é das melhores para quem votaria nela… “kkkkkkkkkkkk…. Caráter eu tenho, coragem não”, comentou a cantora com emojis de risada. Seu assessor, Paulo Pimenta, respondeu a ela: “Não acabe com meu sonho”.

Inclusive, na publicação pediram que caso ela se candidate e vença, coloque Gil do Vigor como ministro da Economia. JÁ PENSOU O BAPHO???? Amo!