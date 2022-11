Juliette é flagrada com clima de romance com, seu ex-affair e sócio de Anitta, Daniel Trovejani

Os pombinhos estavam curtindo, juntos, o show do grupo Sorriso Maroto, no Maracanã.

Quem nunca buscou o balde que havia chutado que atire a primeira pedra. E não é por ser linda, famosa e riquíssima que a ex-BBB Juliette ia passar ilesa desta. Nesta terça-feira a campeã da 21ª edição da casa mais vigiada do Brasil, foi flagrada em climinha de romance com o sócio e ex-namorado de Anitta, o empresário Daniel Trovejani, com quem a paraibana já teve um affair no passado.

Os dois pombinhos, que foram fotografados, juntos, na área VIP do Maracanã, em um show do grupo de samba Sorriso Maroto, começaram se envolver no passado, porém o ‘romance’ chegou ao fim, em maio deste ano, quando o empresário se reconciliou com a modelo Priscilla Moura, atualmente sua ex-noiva.