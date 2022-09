Juliette corta Rio de Janeiro com moto de R$30 mil

Cantora publicou vídeo do momento no seu perfil oficial do Instagram

Depois do carro de luxo, a Ju mostrou que não está de brincadeira quando o assunto é veículo de luxo. A motomami está motorizada com uma moto avaliada em R$30 mil. O vídeo foi publicado nas redes sociais da gata, em que ela corta o Rio de Janeiro no veículo, que de acordo com o jornal Extra é uma Yamaha MT-03 2021. Na legenda do vídeo, Juliette ainda escreveu: “Liberdade”. Veveta foi uma das famosas que comentaram a publicação da cantora pedindo uma carona para a motoqueira. Para os fãs a cantora virou a motomami perfeita. Aloca!