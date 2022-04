Mais original do que nunca: Juliette rouba a cena no Baile da Vogue vestida de cacto!

Ex-BBB escolheu divar pelo tapete vermelho do baile de Mandacaru

Posso dizer que pela primeira vez vejo Juliette em uma nova vertente e arrasando no look, porque beleza ela já entregou desde o BBB. A gata apareceu no Baile da Vogue, que aconteceu ontem (29) no Rio, vestida de Mandacaru. Isso mesmo, cacto!

“Eu trago o símbolo da beleza, da força e da resistência do meu povo: O MANDACARU”, escreveu a musa na legenda de uma foto postada no Instagram que mostrava a produção.

O styling ficou por conta de Yan Acioli, que veste a influenciadora desde sua saída do BBB. Vale lembrar que ele também veste Juliana Paes, inevitável que ela estaria deslumbrante na noite do Baile.

Guerreiro Cavaleiro, foi o estilista que transformou toda a ideia da “Brasilidade Fantástica” em um vestido verde de uma manga só, todo em brilho que trazia o aspecto “espetante” dos cactos. Simplesmente linda!