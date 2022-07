Mais que amigas, friends? Juliette finge que não conhecer amiga caloteira em show

Cantora disse que ficou sem graça de dizer que conhecia a amiga que já deu calote na hora de rachar a conta do bar em uma festa

Quem nunca deu aquele calote em uma amiga, coloca a culpa na bebedeira que é sucesso, ou não. Para a vencedora do BBB, Juliette, nada passa despercebido e a memória fotográfica da gata está pronta para provar qualquer coisa. A cantora fingiu não conhecer uma amiga que já foi caloteira com ela ao rachar uma conta no bar de uma festa.

A Juliette contando que reconheceu uma colega caloteira que recebeu no camarim. 😅😂🗣 pic.twitter.com/zNhQIHy9Rm — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 30, 2022

“Conheço todo mundo da cidade, né? Aí chegou uma menina e falou: ‘Tu me conhece’. Aí eu fingi que não. Fiquei sem graça de dizer. A verdade é que a gente se conheceu sim, faz tempo, numa festa. Fomos a rachar a conta e essa amiga pediu que eu pagasse no meu cartão e depois me pagaria. Tomei calote e fiquei sem graça de dizer ou cobrar agora, né?”, disse Juliette para Lucas Pasin em entrevista para o Splash.

Deus me defenda de dever pessoa famosa. Socorro! Ainda mais Ju, jogando as verdades no ventilador desse jeito.