Juliete faz discurso sobre saída de Bruno Gaga: “Suas feridas abrem”

Cantora usou as redes sociais para desabafar sobre a pressão psicológica de um reality

Juliette soltou o verbo no Twitter e demonstrou total apoio ao Bruno Gaga, que pediu desistência do BBB 23. A ex-participante disse que é uma experiência psicológica sem explicação e entende as escolhas de Bruno.

“Não tem como explicar a experiência psicológica de um reality. As suas feridas abrem, sua vulnerabilidade grita. É tudo muito forte… alegria ou tristeza, coragem ou medo. Você se quebra inteiro e depois sai juntando os pedaços”, disse.

Ela ainda completou a publicação dizendo que mesmo sendo difícil, é uma experiência enriquecedora. “É uma das coisas mais bonitas e enriquecedoras que alguém pode viver”, finalizou.