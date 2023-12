Juliano revela o que tem feito para emagrecer: “Futevôlei e aplicar umas coisas”

Em entrevista ao Léo Dias, o cantor contou detalhes sobre o que tem feito para manter a forma, afinal, suas roupas não estavam servindo

Juliano, dupla com Henrique, revelou que teve que apostar em uma mudança na sua vida pessoal diante do ganho de peso. O sertanejo disse, em entrevista ao Léo Dias, que tem jogado futevôlei com os amigos e aplicado uns negócios.

“Eu estava vendo a galera tudo ficando mais magra, vi meu irmão também e tinha de emagrecer, né? As roupas nem estavam me servindo mais, minha mulher querendo doar as roupas, mas agora vou conseguir usar”, afirmou ele.

E completou: “Estou jogando futevôlei, batendo uma bolinha com a turma, nada demais. É assim, futevôlei e aplicar umas coisas”.