Juliano Cazarré revela que filho mais velho é adotado após defender PL do Aborto

Juliano Cazarré mexeu com a web ao se dizer ser contra o aborto e a favor da PL que muda as regras previstas na Constituiçãol Federal sobre os caso em que o aborto é considerado legal. Depois do caso ganhar os tablóides, ele contou que seu filho mais velho, Vicente, de 14 anos, foi adotado.

Em seu posicionamento, Cazarré, que é pai de seis filhos, afirmou que “todo aborto é o assassinato de um inocente” e que “quem não quiser criar pode entregar o filho para adoção”. Depois da repercussão das suas falas, Juliano gravou um vídeo contando a história de Vicente.

“Meu filho Vicente é adotado. Eu adotei o Vicente porque, quando eu reencontrei a Letícia, quando a gente se reencontrou para ficarmos juntos, para namorar e se amar, Letícia estava grávida”, revelou o ator.

Ele continuou: “Uma gravidez que veio fruto de uma relação abusiva que ela vivia, o cara não queria ser pai, e uma das sugestões do cara foi: ‘você não vai ter esse filho’, e a Letícia falou: ‘não preciso de você para nada, vou ter esse filho sozinha’, e voltou para a casa dos pais. Quando a gente se encontrou, ela estava de cinco meses, e eu me apaixonei por ela e sabia que ia ficar com ela o resto da gravidez e seria o pai daquela criança”.

“Depois que o Vicente nasceu, entrei com todos os processos legais para adotar o Vicente. Hoje, com muito orgulho, ele tem o meu nome, o nome do meu pai e da minha mãe no lugar de vô e vó. O Vicente sabe disso desde quando ele nasceu, nunca foi um fato que eu omiti do Vicente. Ele sabe que em algum lugar ele tem um pai biológico e, se um dia ele quiser, ele vai poder conhecer e conviver com esse pai”, disse o ator.

Sobre a PL, ele ainda defendeu: “Todo aborto é o assassinato de um inocente. Então, mesmo nos casos mais extremos, como por exemplo, um estupro, o assassinato da criança não apaga o crime, não vai fazer com que aquele trauma vá embora, e é, na maioria das vezes, mais um trauma na vida de uma mulher já traumatizada”, disse ele.