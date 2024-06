Juliana Silveira opina sobre recente polêmica de Rafa Kalimann:” tem que ir até o fim” 

Genteee, olha só quem saiu em defesa da Rafa Kalimann nas redes socais? A nossa eterna Floribella, a atriz Juliana Silveira aproveitou para dar sua opinião sobre a declaração da influencer de trocar palavras dos textos antes de gravar, para revelar que o desconforto sempre vai acontecer, mas é preciso ter profissionalismo.

Nos stories do Instagram, a artista ressaltou que o papel precisa ter dedicação total de seu intérprete até o final da novela. Juliana reforça seu lugar de fala nessa situação, pois, já teve fez papel de uma nazista numa novela da Record Tv.

“Quando você aceita aquele personagem, você tem que ir até o fim e fazer o que é necessário para contar aquela história. Quem tem que entender o próprio limite é o ator”, começou.

Juliana disse que como a Rafa Kalimann está interpretando o primeiro papel da vida, ela reforça que acha minimalmente ‘aceitável’ algumas atitudes da influenciadora.

“A gente tem que entender que é o primeiro personagem da Rafa numa novela, e que ela está lidando a primeira vez com essas questões do ator. Eu já me senti muito desconfortável com a exposição do meu corpo. Então enquanto eu não me sentia confortável nesse lugar, eu não fiz personagens que tinham essa exposição”, disse a artista.

A atriz acabou relembrando que chegou a fazer teste para a série ‘Presença de Anita’, mas acabou desistindo no meio do processo. Pois, não se sentia preparada para aquele enredo. “Eu fiz o teste para Presença de Anita e desisti do processo porque eu não estava preparada para contar a história e para o que aquele personagem precisava para aquele momento”.

Por ser evangélica, Rafa Kalimann comentou que acaba trocando palavras que não acham corretas, como ‘desgraça’.

“Tem dia que tento passar ilesa, eu pulo do texto, eu mudo a palavra, tento colocar outra palavra lá para criticar a Electra. E aí o diretor fala: ‘Rafa, a palavra não é essa’. Aí vou lá falar como a Jéssica. Mas está sendo muito prazeroso para mim viver isso e ver uma outra versão da Rafa vindo à tona.”