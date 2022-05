Juliana Paes sobre sua primeira novela: “Me sentia uma estranha no ninho, muito inadequada”, declara

Atriz disse que em teste para novela teve que retirar toda a maquiagem e prender o cabelo

Quem vê a lenda hoje, não imagina por tudo que a estrela passou para alcançar o lugar de prestígio que está hoje. Juliana Paes fez seu primeiro trabalho na Globo em ‘Laços de Família’ e contou para o ‘PodDelas’ que os testes não foram nada fáceis, chegando a ter que retirar toda a maquiagem e prender o cabelo para conseguir o papel.

“Cheguei para conversar com Ricardo Waddington, óbvio que cheguei de maquiagem até o talo e ele: “Não, que pena, muito sofisticada ela”. Eu gelei, peguei 4 ônibus para ele falar aquilo na minha cara. Aí o Luiz Antônio Rocha, produtor de elenco na época, me mandou ir ao banheiro lavar o rosto e prender o cabelo. Ele ficou uns bons 2 minutos olhando para mim, parecida 2 horas. Aí ele falou, você tem razão Luiz, amanhã a gente conversa mais um pouco e começamos a gravar semana que vem”, relembrou Juliana.

A atriz contou que tudo aconteceu muito rápido e que em duas semanas já estava na mansão de Marieta Severo, gravando com Gianecchini. “Me sentia uma estranha no ninho, muito inadequada. Ficava no canto esperando ser chamada, com muita vergonha. Minha timidez e minha vergonha serviram para a personagem”, contou.

Juliana interpretava a personagem Ritinha em ‘Laços de Família’, novela foi ao ar nos anos 2000 (Foto: Reprodução)

Juliana ainda lembra o que sentiu no dia em que ganhou o papel. “Eu não estava acreditando muito. Sempre fui meio pé atrás, fui embora com os capítulos na mão. Não tinha cansaço de carregar aquilo, fui lendo e quando cheguei em casa acordei todo mundo e gritei: “Vou fazer novela das oito [Laços de Família]”, derreteu.