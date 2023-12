Juliana Paes fala sobre o remake de “Renascer”, onde ela interpretará a nova Jacutinga

Em sua primeira versão, a dona do prostíbulo foi interpretada por ninguém menos que a musa Fernanda Montenegro.

Meus amores, na atual versão da novela Renascer, a atriz Juliana Paes diz sentir irá encarnar a cafetina Jacutinga nas duas fases. Para ela, a novela é sobre superação e traz uma linda história de amor à flor da pele.

Com a sua idade atual, ela relembra que tinha 12 e 13 anos quando assistiu pela primeira vez ao folhetim feito por Benedito Ruy Barbosa, afirmando que o mesmo foi extremamente marcante, por mostrar como o amor pode machucar.

“Não deixava de assistir nada, era uma emoção acompanhar aquela história. A novela me propôs reflexões muito especiais naquela época… O amor pode ferir, como as relações entre pais e filhos podem se perpetuar e podem trazer, como rastros de pólvora, tantas emoções e tantas experiências na vida das pessoas. Tem ainda o papel do tempo, como o tempo pode ser cruel às vezes, mas também tem a força de selar sentimentos”, afirmou a atriz.

Quem interpretou a personagem, foi a atriz Fernanda Montenegro, a principal das novelas brasileiras. “Era um acontecimento, algo que não pode ser refeito. O que foi feito com perfeição não pode ser refeito”, declara. Fernanda Montenegro organiza uma grande homenagem à mulher, porém revela que dará a vida a uma nova personagem, uma mulher da atualidade, que defende sempre outras mulheres.