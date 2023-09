Juliana Paes dará vida a personagem de Fernanda Montenegro no remake de “Renascer”

Segundo a colunista, só falta a atriz assinar o seu novo contrato com a emissora, o qual não será fixo e de exclusividade.

Minha gente, de acordo com a colunista Anna Luiza Santiago, a presença da atriz Juliana Paes já está garantida no remake da novela “Renascer”. Segundo ela, só está faltando a gata assinar o seu novo contrato com a emissora, que não será fixo, mas sim, por obra.

No remake, que substituirá a novela das 21h, Terra e Paixão, a partir de janeiro de 2024, Juliana irá interpretar a personagem Jacutinga, a dona de um bordel que na versão original da trama foi interpretada pela grandiosíssima atriz Fernanda Montenegro.

Além de Juliana Paes, os atores Sophie Charlotte, Xamã, Juan Paiva, Theresa Fonseca, Jackson Antunes, Duda Santos, Humberto Carrão, Almir Sater, Ana Cecília Costa, Gabriel Sater, Gabriela Medeiros e Julia Lemos, também já foram confirmados para atuar no novo remake.