Juliana Paes dá detalhes sobre remake de Renascer

Minhas noveleiras estão animadas com o remake de Renascer que vai chegar com tudo e arrebatar as fofoqueiras. Juliana Paes conversou com a Caras e deu detalhes sobre sua personagem, Jacutinga, para a novela. A nova versão do clássico de Benedito Ruy Barbosa chega às telas da Globo na próxima segunda-feira, 22.

A personagem era interpretada por Fernanda Montenegro em 1993. “[É uma história sobre] como os sentimentos podem ser difíceis de serem externados, como temos dificuldade de lidar com aquilo que está dentro da gente e como isso pode virar uma questão durante muitos anos”, diz à CARAS Brasil. “No final das contas é uma novela sobre redenção entre as pessoas e como o amor nos redime no final de tudo e é por isso.”

“Ela exerce uma função muito maior do que essa na cidade, ela recebe as moças que chegam desamparadas. Ela não tem uma função meramente de exploração dessas meninas, muito pelo contrário. O papel dela é de proteção”, completa a atriz.