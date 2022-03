Coach diz que moradores de rua são pobres “por escolha”

Juliana Carvalhaes acredita que pessoas em situação de rua colhem o que plantam e somente ela podem se tirar dessa situação

Ai gente, a noção vai passar bem longe dessa matéria, já digo desde já. A auto intitulada “coach de meditação”, Juliana Carvalhaes, usou sua redes sociais para afirmar diversas bizarrices sobre pessoas em situação de rua. Desde então ela tem sido alvo de diversas críticas.

Juliana Carvalhaes diz que moradores de rua são pobres por escolha (Foto: Reprodução)

Entre as diversas bobagens ditas pela coach, o principal foco dela é dizer que as pessoas em situação de rua são pobres por escolha e que só eles podem se tirar dessa situação. Tudo isso teve início após ela ficar revoltada com um “pedinte”, que a abordou.

Juliana não deixou de compartilhar o relato nas redes sociais. “Veio uma pedinte com a filha, aí a criança fala: ‘Aí, você poderia dar uma ajuda?’. E eu olho para a cara da mãe e a mãe, assim, rindo. Daí, fiquei só olhando, né, porque não estava entendendo nada. Daí a mãe ficou brava. Será que ela está revoltada porque eu estou numa condição melhor? Com o nível de consciência que ela está, não vai chegar a lugar nenhum, vai continuar na rua”, disse a coach.

“Não é culpa do governo, não é culpa dos outros que ela está naquela situação. Cada um escolhe. ‘Ah, mas não tive oportunidade’. Vai fazer! Está na Revista Forbes, já passou que o maior número de milionários do mundo saiu do zero. Somos seres humanos, temos a mesma capacidade. Cada um colhe o que planta nessa vida, ou na próxima. Não tem isso de vítima. A gente está se afastando ainda mais da nossa prosperidade. Me deu vontade de pegar aquela mulher e falar: ‘Escuta só, se você está vivendo na escassez é porque você está criando, a única pessoa que pode fazer mudança, tirar da piscininha do cocô’”, acrescentou.

O vídeo repercutiu em todas as redes, principalmente de ativistas que entendem que o problema da “piscininha de cocô” é um problema estrutural do Brasil e não de escolha própria.

Poderia ter dormido sem essa hein, quis dar uma de sabichona, mas precisa de estudar mais para entender que tudo que acontece não é só problema de quem passa por aquilo. Esses são fatores intrínsecos a história do país. Vale a pena ler sobre antes de falar, Juliana.