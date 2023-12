Julia Roberts admite que já usou drogas ilícitas

A estrela internacional chocou os fãs em entrevista para o apresentador Andy Cohen.

Genteeeee, eu to chocada com esse relato que a atriz Julia Roberts fez durante uma entrevista no Watch What Happens Live With Andy Cohen, onde revela que, sim, já usou drogas ilícitas. A famosa comentou que cogumelos foi a substância mais “pesada” que já experimentou.

“A experiência foi positiva?”, questionou o apresentador Andy Cohen. “Foi bom. Não vou mentir. Crianças, não tentem em casa”, brincou ela.

A atriz foi logo questionada pelo apresentador se ela se arrepende de ter recusado algum papel no cinema. “Nada de que eu me arrependa, porque acho que é tudo uma espécie de destino”, explicou.

E vale lembrar que recentemente, a atriz quebrou o silêncio e falou pela primeira sobre a morte de seu ex-namorado, o ator Matthew Perry, o eterno Chandler Bing de Friends. Mencionando que o trágico episódio que tirou a vida de Matthew em 28 de outubro lhe ensinou importantes lições sobre a vida. Inclusive, o astro de Friends morreu justamente no dia do aniversário de Julia.

“O falecimento repentino de alguém tão jovem é de partir o coração. Isso apenas ajuda todos nós a valorizarmos o que temos e a seguir em frente de maneira positiva, da melhor maneira possível”, desabafou.

Mattew e Julia engataram um romance em 1996 e ficaram juntos por três anos. Os dois começaram a namorar depois que a atriz participou do episódio The One After the Super Bowl (‘Aquele depois do Super Bowl’, em português) de ‘Friends’.