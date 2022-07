Júlia Peixoto desmente o boato que seja o novo affair de Mc Poze do Rodo

Musa usou o Twitter para desmentir os boatos que levavam o seu nome

Depois de um kikiki gigantesco envolvendo o nome de Júlia Peixoto com Mc Poze, a gata usou o seu Twitter para desabafar e desmentir os boatos de que ela seja a morena iluminada dos stories do cantor.

“Até para fazer fofoca tem que saber fazer, vagadund0 olha o bagulho e na mente deles deduz o que eles querem, enquanto eu to igual uma [email protected] treinando, nego tá de quais quais quais com meu nome, vão caçar o que fazer”, escreveu a morena no Twitter.

Alguns perfis de fofoca no Instagram já estavam investigando a formação de um novo casal e os fãs já davam como certa a união entre o cantor e a influenciadora.

A gata ainda colocou um perfil de fofoca na parede: “Vai apagar a postagem no amor ou vou precisar entrar com uma ação judicial contra você?”, escreveu.

