Julia Fox detalha encontro romântico e planta pulga atrás da orelha de fofoqueiras

Em entrevista para o programa ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’, a musa contou que ganhou uma bolsa de grife e disse que pode ser de Drake

Cadê as minhas manas CSI para descobrirem de quem Julia Fox ganhou uma bolsa de grife em um encontro pra lá de romântico. Em entrevista ao programa ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’, a musa revelou detalhes sobre o encontro e ainda disse que o presente pode ter vindo de Drake. “Nós voamos em um jatinho particular, ficamos juntinhos, pousamos e eu ganhei umas bolsas da Chanel. Foi ótimo”, disse a atriz. Em seguida, Fox foi questionada sobre quem foi o famoso. “Eu não posso dizer. Realmente não posso dizer. Mas obviamente ele é muito famoso”, completou. Depois o apresentador ainda voltou a perguntar sobre o assunto e ela respondeu que “talvez” seria Drake seu príncipe encantado. Vale lembrar que ele já distribuiu bolsas de luxo para dançarinas em uma boate.