Julia Fox afirma que tentou fazer Kanye West esquecer Kim Kardashian e gostar dela

Atriz foi questionada por um seguidor sobre sua relação com Kanye West e não teve papas na língua na hora de contar toda a verdade

Jesus amado, a gente sabe que Kanye West já vestiu Julia Fox e o stylist da atriz influenciou diversas tendências do que a gente vê hoje, mas jamais sabíamos que a musa era apaixonada por ele e já tentou fazer o rapper esquecer Kim Kardashian. Julia contou detalhes sobre o “plano” nas suas redes sociais.

“Eu pensei, ‘oh meu Deus, talvez eu possa tirá-lo do caso com Kim. Talvez eu possa distraí-lo, apenas fazer com que ele goste de mim. Eu sabia que se alguém conseguia fazer isso, esse alguém era eu, porque quando eu coloco minha mente em algo, eu faço”, disse a atriz.

A atriz ainda disse que o rapper fica puxando assunto com ela pelas redes sociais e só foi ter certeza que não conseguiria ajudá-lo depois que ele começou a twittar, que aí ela foi entender mais profundamente sobre o caso.