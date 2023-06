Juju Salimeni defende Bruna Biancardi por ter perdoado traição de Neymar: “Querem criticar a menina por perdoar ele? Hipócritas!”

A influenciadora destaca o fato de diversas mulheres perdoarem uma traição e ficarem julgando a namorada do jogador por fazer o mesmo.

Amores, e esse caso do Neymar que não para de render assunto? Após toda a polêmica envolvendo a traição do jogador de futebol e o seu pedido de desculpas nas redes sociais, a influenciadora Juju Salimeni foi questionada, por um dos seus seguidores, sobre a sua opinião diante do caso.

“O que você acha? Neymar trair a namorada e ela perdoar só porque está grávida? E essa exposição toda”, um internauta questionou.

Porém, acredito que, ao contrário do que o internauta estava esperando, Juju não só defendeu a Bruna Biancardi como também deu um chega pra lá em diversas pessoas que estão julgando a garota, mas que são extremamente hipócritas.

“A mulherada por aí perdoa traição de macho pobre, sem ter onde cair morto e de beleza duvidosa… Querem criticar a menina por perdoar ele? Brincadeiras à parte. Não entendo o motivo de tanto espanto! O que ele faz é exatamente igual ao que milhões de homens fazem! A diferença é que não são famosos como ele e acabam não sendo expostos. As pessoas são muito hipócritas”, respondeu a influenciadora.