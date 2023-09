Juiz determina o bloqueio oficial do perfil de Juju Ferrari

Anatel acata decisão da Justiça para tirar casa de apostas do ar em todo Brasil

Minha gente, a casa caiu e Juju Ferrari foi junto na jogada das casas de apostas online. A Justiça determinou o bloqueio do perfil da influenciadora após a decisão da Anatel de tirar a Blaze, casa de apostas, do ar em todo o território brasileiro.

Para quem não sabe, a empresa de apostas online já tinha sido citada na CPI das Pirâmides Financeiras. A informação foi confirmada pela Itatiaia e vai fazer com que o site seja bloqueado imediatamente.

Além do bloqueio do site, o juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner também determinou a retirada do ar do perfil no Instagram da influenciadora Juju Ferrari, que também faz divulgações dos serviços da Blaze.