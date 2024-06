Ju isen inicia tratamento facial com próprio sangue: “Tenho medo de envelhecer”

A influenciadora Ju Isen recorreu a um tratamento inovador com seu próprio sangue para rejuvenescer a pele: o Plasma Rico em Plaquetas (PRP). O procedimento utiliza componentes do próprio sangue do paciente para revitalizar a pele, estimular a produção de colágeno e reduzir os sinais de envelhecimento. Ju revelou detalhes sobre o tratamento e sua motivação pessoal: “Tenho medo de envelhecer e estou sempre em busca de técnicas que possam me ajudar a manter uma aparência jovem e saudável”. Ela explicou que o PRP envolve a retirada de uma pequena quantidade de sangue, que é então processada para separar o plasma rico em plaquetas.

Ju Isen também destacou os benefícios do procedimento, que promete resultados duradouros e menos invasivos em comparação com outras técnicas estéticas mais tradicionais. “O PRP é incrível porque usa algo natural do nosso próprio corpo, então os riscos são mínimos e os resultados são muito satisfatórios”, comentou a influenciadora.

O valor do tratamento com PRP pode variar bastante dependendo da clínica e do profissional que realiza o procedimento. Em média, o custo por sessão pode variar de R$ 1.000 a R$ 3.000 no Brasil. Segundo a influencer, ela já fez várias sessões, totalizando uma quantia significativa.

Mas essa não é a primeira vez que Ju Isen é notícia por conta de sua aparência. A loira já gastou mais de R$ 300 mil reais com procedimentos estéticos e já fez mais de 45 intervenções.