Marcos Mion aconselha Schmidt a ser “mais Tiago Leifert”

A comparação se deu devido a falha de comunicação entre brothers no programa

17 participantes falando ao mesmo tempo e um apresentador mais perdido que cachorro quando cai do caminhão em dia de mudança. Assim está sendo os programas do BBB22. Mas a culpa não é de Tadeu Schmidt e sim, da euforia dos participantes. Por isso, Mion deu um recado carinhoso ao apresentador.

Foto: Reprodução

Alguma hora Tadeuzola vai ter que ser um pouco mais Leifert e dar uns "pres-tenção" nos brothers pq não tá dando pra entender nada nas interações ao vivo! Eles são mais barulhentos que os cavalinhos!😂😂

“Alguma hora Tadeuzola vai ter que ser um pouco mais Leifert e dar uns “pres-tenção” nos brothers pq não tá dando pra entender nada nas interações ao vivo! Eles são mais barulhentos que os cavalinhos!”, postou no Twitter com seguidas carinhas rindo. Ah mas os internautas não gostaram do conselho não viu?

Foto: Reprodução

Alguma hora Tadeuzola vai ter que ser um pouco mais Leifert e dar uns “pres-tenção” nos brothers pq não tá dando pra entender nada nas interações ao vivo! Eles são mais barulhentos que os cavalinhos!😂😂 — Marcos Mion (@marcosmion) January 20, 2022

Tadeu tá sendo ele mesmo. E não acho que você expor isso aqui é legal, querer que ele se molde a algo/alguém é tirar a autenticidade dele mesmo. Deixa ele fazer o papel dele, que por sinal tá mandando super bem, e você foca no seu programa que também tá legal! ♥️ — lucass (@whoisIucass) January 20, 2022

Tadeu está arrasando na apresentação, então por isso temos que entender que ele está em processo de adaptação né? Mas com uma semana, apresentador de reality show já começa a perder toda a paciência conquistada. Força para que Schmidt não perca o brilho no olhar…