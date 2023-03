Jovem Pan processa Joice Hasselmann por danos morais e pede R$ 100 mil de indenização

Eita! Amores, e a Jovem Pan que está processando a ex-deputada federal Joice Hasselmann, acusando-a de ter cometido danos morais e calúnias contra a emissora, durante uma entrevista ao pod cast “Inteligência Ltda”, no ano passado.

Na ocasião, a ex-parlamentar afirmou já ter trabalhado na emissora, porém, na Jovem Pan de verdade, não nessa “lambe pé do Bolsonaro” que a Jovem Pan virou. Além disso, Joice afirma que a emissora não tem ibope.

“Eu trabalhei na Jovem Pan quando ela era Jovem Pan, não esse lixo que virou puxa-saco de governo, que lambe o pé de Bolsonaro. Eles fizeram isso para conseguir a TV e conseguiram”, relatou a ex-parlamentar.

O processo, que ainda está em primeira instância, sem previsão para o julgamento, pede que a emissora seja indenizada no valor de R$100 mil reais e que seja feita uma retratação pública pela ex-deputada.

Afirmando que a Jovem Pan não precisou de ajuda do ex-presidente para se tornar uma emissora de televisão, a empresa diz que Joice quis mostrar que sabe de tudo, mas que a verdade não é bem essa.

“A criação de uma televisão fechada independe de qualquer relação com o governo. Portanto, a Ré fez uma imputação falsa, irresponsável e até ignorante, contrária à imagem que quis divulgar no programa como alguém que sabe de tudo, a ponto de chamar o apresentador de ‘meu fio’, que precisa de ‘uma Joice na vida’ para entender das coisas que, ao final, nem a Ré entende”, diz o processo, movido pela emissora.

Mostrando que não ficará calada, a defesa da ex-parlamentar rebateu a emissora, questionando o motivo da mesma não ter processado todos que vincularam a Jovem Pan ao governo Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Se a requerente (Jovem Pan) ficou tão ofendida com as falas proferidas pela requerida (Joice), deveria ter ajuizado ação de danos morais contra todas as páginas que veicularam informações sobre a ligação da rádio com o governo federal na gestão de Bolsonaro”, rebateu a equipe de defesa da Joice.