Jovem é morto a tiro na zona de São Paulo após marcar encontro em app gay  

Gente, tô chocada com o quão perigosa São Paulo tem estado nos últimos tempos. Pelo que meus amigos de lá estão me falando no Whatsapp, você pode estar correndo risco de vida até marcando dates por aplicativo de relacionamento. Imagina você marca de conhecer alguém em algum canto da cidade e acaba sendo morto no local?

Infelizmente, foi isso que aconteceu com Leandro Rodrigues Nunes de 24 anos. Na noite da última terça-feira (12), o rapaz foi baleado na Zona Sul de São Paulo. Ele tinha marcado um encontro amoroso com um homem desconhecido no Grindr, aplicativo de pegação para o público gay, por volta das 23h.

Segundo informações do g1, Leandro avisou um amigo que retornaria para casa por volta das 2h da madrugada daquele dia. Caso não entrasse em contato até o prazo de segurança estabelecido, era para acionar a polícia. Sua localização também foi compartilhada em tempo real com esse amigo.

Depois de não dar nenhum sinal de vida, o amigo de Leandro, que não teve sua identidade revelada, decidiu chamar a polícia e registrou um Boletim de Ocorrência. Ele chegou a procurar o perfil do homem com quem Nunes se encontraria, mas viram que foi removido do aplicativo. Depois de registrar boletim, ele viu que a localização do celular de Nunes indicava a favela de Heliópolis, na zona sul.

Diante disso, eles foram procurar Nunes nos hospitais daquela região e foram informados de que um rapaz tinha sido internado baleado na madrugada do dia 13 no Hospital Ipiranga, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O rapaz confirmou que era Leandro após checar as fotos ao reconhecer o corpo do amigo.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que as autoridades solicitaram exames ao IC e ao IML para tentar descobrir mais evidências da morte do jovem.