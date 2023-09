Jovem é encontrado morto após torrar herança de R$50 mil em jogo de azar online

Rafael Santos Mendes, de 17 anos foi encontrado morto no último domingo (10), em Formosa da Serra Negra, no Maranhão

Os joguinhos de azar online são uma febre entre os influenciadores digitais, mas acontece que um jovem foi encontrado morto após perder toda sua herança de R$50 mil no ‘Fortune Tiger’, um dos jogos. Rafael Santos Mendes, de 17 anos, foi encontrado morto em Formosa da Serra Negra, no Maranhão.

De acordo com as informações, o rapaz teria recebido a herança de sua mãe após ela falecer. Parte do dinheiro foi dividida com outros irmãos e em busca de multiplicar o valor ele teria torrado tudo.

O jogo do tigrinho já fez diversas vítimas online e muitas pessoas já perderam uma boa quantia das economias no jogo, como foi o caso de Jaciara Borges, de Pastos Bons.