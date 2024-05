Jovem atacada com soda cáustica não ficará com o rosto deformado, explica mãe

Todos nós ficamos chocados ao saber do caso da jovem que foi atacada por uma mulher que jogou ácido em seu rosto no meio da rua, em Jacarezinho, no Norte do Paraná. Em entrevista ao Encontro, da TV Globo, nesta segunda-feira (27), a mãe da vítima, Regiane Ferreira, contou que ela se recupera bem e que não teve ferimentos graves no rosto.

“A Isabelly está bem hoje. As queimaduras dela foram dentro da boca, fora não. Não tem nada no rosto dela, ela está perfeita. Não afetou nenhum órgão, só dentro da boca mesmo. O rosto dela não. Parte do peito dela, mas bem pouco. Ela está bem, conversando, ciente de tudo que aconteceu”, contou Regiane.

A mãe da jovem disse que Isabelly se surpreendeu ao saber o que tinha acontecido. “A Isabelly é uma menina muito inocente. Ela fala: Nossa, que louco, né? Para que fazer isso? Que loucura’”, disse Regiane.