Internet colapsa com Jove tentando tirar foto de Velho do Rio

Twitter pipocou de comentários sobre a cena do filho de Zé Leôncio tentando tirar foto da figura emblemática

Jove, Jesuíta Barbosa, não vai sossegar enquanto não tiver a foto do Velho do Rio, Osmar Prado. O garoto insiste em tentar tirar a foto da personalidade do Pantanal, mesmo com os vários ‘não’ que recebe. Claro que a internet comenta e vai a loucura com as respostas do velho para as investidas do jovem

Eu amo essa cena do Jove tentando tirar uma foto do Velho do Rio KKKKKKKKKKKKKKKKK #Pantanal pic.twitter.com/BpWOBE7Abi — Pantanal 🐆 (@novelapantanal) May 5, 2022

O pobre do moço não pode nem ter uma foto do seu avô em paz, mas não se engane, só nós sabemos que o Velho do Rio tem parentesco com o menino, Jove não sabe de nada.

Além disso, ele só sabe que o velho salvou sua vida junto de sua amada Juma. Nada mais que isso. Estou ansiosa para quando ele descobrir que ele é neto da entidade do rio, posso contar com um momento de muita emoção.