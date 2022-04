Pantanal: Jove fica a beira da morte e depende de milagre para viver

José Leôncio irá até o Rio de Janeiro contar para Madeleine do paradeiro do filho

Para TU-DO! Pantanal está me deixando louca e nosso Jove, Jesuíta Barbosa, vai ficar em apuros ainda essa semana na trama. Desde que o garoto foi para as terras de seu pai o choque cultural está pegando ele de jeito, e em um devaneio e vontade de desvendar o Pantanal, o jovem ficará entre a vida e a morte.

O garoto vai querer provar para o pai que aquilo faz parte da sua cultura e do seu sangue, saindo pelo mato para desbravar o Pantanal, mas ele será picado por uma cobra e ficará entre a vida e a morte. Sua salvação ficará por conta do Velho do Rio, Osmar Prado.

O Velho levará o menino até o casebre de Juma, Alanis Guillen, para que eles consigam reavivar o menino que luta bravamente para viver. O assunto foi debatido no podcast ‘Noveleiros’ e os jornalistas comentaram que terá um grande frisson sobre o acontecimento em questão.

Juma e Jove vivem romance em Pantanal (Foto: Reprodução)

Vale lembrar que Jove estará sofrendo repressão dos peões, amigos de seu pai, e tudo começou com sua chegada, quando o jovem diz que não come carne em pleno churrasco feito em sua homenagem.

José Leôncio, Marcos Palmeira, fica desolado e sem entender o “vegetarianismo” do filho. O pecuarista ficará ainda mais preocupado com o paradeiro do filho que sumiu para desbravar o Pantanal. José não vai saber que seu filho está correndo perigo e irá até o Rio de Janeiro para tratar do assunto com a mãe do menino, Madeleine, Karine Teles.

O Velho do Rio será o principal responsável pela junção de um dos casais mais famosos da teledramaturgia brasileira, Jove e Juma, que se conhecem quando o avô do menino leva ele para tapera da falecida Maria Marruá.

Essa semana Jove vai esquentar o Pantanal, hein? Não perco por nada e nem por um segundo que perderia o casalzão que está vindo por aí.