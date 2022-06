Juma toma forma de onça e ameaça Jove

Depois do filho de Zé Leôncio trair a confiança da filha de Marruá, ela decide voltar para tapera

Chegou o dia que a gente já esperava, Juma, Alanis Guillen, vai fugir da fazendo de Zé Leôncio, Marcos Palmeira, mas antes vai deixar Jove, Jesuíta Barbosa, de pernas bambas. Faz tempo que o casal vem brigando, mas traição a mulher onça não perdoa. A filha de Marruá vai descobrir que o filho de Leôncio tirou uma foto do Velho do Rio, Osmar Prado, sem consentimento.

Como a gente já sabia, faz parte da personagem não aceitar mentiras e ser arretada no sentido de botar fogo no que precisar quando se depara com uma dessas. Nos próximos capítulos da trama Juma vai descobrir que seu amor verdadeiro enganou não só a entidade do Pantanal, mas também a ela, demonstrando ser um traidor.

Com a cabeça feita, Juma decide sair da fazendo de Zé Leôncio e voltar para a tapera, mas como nós sabemos, todos querem que Juma engravide e não vão aceitar a decisão da jovem.

A filha de Maria Marruá não vê outra opção se não se transformar em onça e sair correndo da fazenda. Antes de tudo, Jove tenta mudar a cabeça da amada que já está em forma de onça, mas basta um rosnado para tirar o mocinho do seu caminho e seguir para a tapera.

Filó, Dira Paes, ainda tenta convencer a personagem a voltar para fazenda, mas a mocinha bate na tecla de que ele traiu sua confiança. Viiiish!