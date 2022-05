Jotta A se revela mulher trans e conta tudo que passou dentro da igreja

Ainda garoto, o artista começou a cantar no mundo gospel e chegou a participar de competição no SBT

Aconteceu com Gloria Groove, Daniel Napoleão, porque não aconteceria com outras crianças? Jotta A começou como a Lady Leste, no Programa do Raul Gil, participando de uma competição musical gospel, ‘Jovens Talentos’. Hoje, como mulher trans, ela aposta no pop e não esquece de tudo que passou no mundo da igreja.

“É um sistema (o mundo gospel). Tem muitas empresas, e as pessoas precisam tirar isso da cabeça de tentar espiritualizar algumas coisas que não existe”, disse a cantora em entrevista para o podcast Venus.

A cantora ainda disse que muitas pessoas acreditam que a igreja é um lugar santo, mas por lá passam várias coisas. “Eu vi de tudo, assim, na igreja. De tudo, mesmo. Aliciamento, várias coisas, drogas. As pessoas precisam desmistificar várias coisas. Muitas acham que não existem”, revelou.

No mês passado, Jotta informou em carta aberta dedicada aos fãs que iniciou um processo na justiça para alterar seu nome de registro de nascimento.

“Essa sou eu, indo ao cartório para fazer a primeira solicitação de retificação do meu nome de registro. O processo é um pouco demorado, devido aos detalhes e protocolos”, explicou.

Para quem não se lembra da musa, vamos refrescar sua memória. Jotta A fez sua primeira aparição na TV no Programa do Raul Gil, e nele fez sua fama por ter uma voz incrível e alcançar notas altas.

A artista chegou a assinar com uma gravadora gospel e lançou alguns álbuns no segmento. Além disso, ela foi indicada ao Grammy Latino, concorrendo “Melhor álbum de música cristã em língua portuguesa”.

Desde 2020, Jotta vem investindo cada vez mais no mundo pop e em batidas mais fortes em suas músicas.

