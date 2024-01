José Roberto Burnier anuncia volta à TV: “Vida normal”

José Roberto Burnier, de 63 anos, contou que já está na ativa para o seu retorno no SP2, da TV Globo. Vale ressaltar que o jornalista foi afastado do trabalho por causa de um episódio de infarto, que o fez ficar internado para colocar um stent no coração.

“Vou recuperando pouco a pouco a vida normal… Espero que vocês tenham um domingo excelente… Amanhã estaremos juntos no noticiário, acompanhando tudo que acontece na Grande São Paulo e no Estado também. Até amanhã!”, anunciou Burnier.

Burnier sofreu um infarto e passou por uma cirurgia de emergência no coração no dia 29 de dezembro. Ele passou mal com dores no peito e passou por exames que detectaram o bloqueio total da artéria principal do coração.