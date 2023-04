José Mayer desmente boatos de surtos psicóticos: “Sofri uma recidiva da doença”

Ator apareceu nas redes sociais e soltou o verbo sobre todos os assuntos que perambulam o seu tratamento da granulomatose, desmentindo os boatos de surtos

José Mayer usou as redes sociais para colocar os pratos limpos em relação a sua doença autoimune. O ator contou detalhes sobre o tratamento e ainda desmentiu os surtos psicóticos que preocupavam os fãs e amigos do ator. Mayer ainda agradece o carinho dos fãs e amigos que estiveram com ele.

“Hoje, 4 de abril, eu quero agradecer ao carinho recebido e dizer a todos que se preocuparam comigo que estou bem e recuperado. Infelizmente sofri uma recidiva da doença autoimune, granulomatose, em meados de fevereiro. Voltei a ser internado em maio, com orientação da junta médica que me acompanha desde o início, para que pudesse fazer a retirada da forte medicação iniciada em fevereiro”, afirmou.

Em seguida, ele desmente o surto psicótico como foi noticiado: “Não tive qualquer diagnóstico de surto psicótico, como foi veiculado. Agradeço aos médicos e aos profissionais de saúde, o carinho do público, e a imprensa que se prontificou a anunciar as novidades divulgadas pela minha assessoria”, disse.