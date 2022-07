José Lucas leva pé na bunda depois de transa com Érica

Jornalista investe na transa com o primogênito de Zé Leôncio, mas a história não passa disso

Minhas noveleiras de plantão que se preparem, porque o clima vai esquentar nos próximos capítulos de Pantanal. José Lucas, Irandhir Santos, vai desistir da conquista de Juma, Alanis Guillen, (mesmo que a força) e vai partir para cima de Érica, Marcela Fetter. A jornalista cederá aos encantos do peão, mas está longe de assegurar que esse romance vá longe, metendo os dois pés na bunda de Zé Lucas.

Logo depois dos dois encenarem cenas quentes de amor a jornalista não se apega: “Vou embora”, diz depois de transar com o peão. E não pense que a forasteira não investirá forte em Zé Lucas, porque ela vai insistir no primogênito de José Leôncio, Marcos Palmeira, e ele verá nela uma chance de pôr fim na sua relação com Juma. Coitado!

O peão vai até mudar seus hábitos, acordando mais radiante, pensando no futuro ao lado da moça, mas ela joga um balde de água fria nele, dizendo que vai embora da região das terras entre rios.

A jornalista ainda deixa claro sua vontade de deixar a história enterrada no Pantanal, deixando viva só a memória do que os dois viveram. Será o fim de um casal que no fundo eu ainda torci para que desse certo.